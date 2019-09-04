Футболистка сборной США: «После твита о Роналду получила много ненависти от его фанатов»

Футболистка сборной США Алекс Морган прокомментировала свое отношение к пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Ранее американка критически высказалась о футболисте из-за обвинений его в изнасиловании. Она оставила в Twitter ссылку на статью «Роналду — икона коррупции в спорте» и подписала ее: «Вот это настоящая журналистика».

— Думаю, многие сейчас задаются вопросом, кто прав, а кто нет. Но если посмотреть на историю Роналду, то у нее слишком много доказательств, которые невозможно скрыть. Но в итоге деньги помогают замять историю. Обвинения сняты, и он может играть, — цитирует Sports Illustrated Морган. — Он не единственный, с кем это происходит, но он, пожалуй, самый известный футболист в мире и очевидно, что он привлекает особое внимание.

Я думаю, нужно продолжать поддерживать женщин, которые находятся в уязвимой и страшной ситуации, когда у них нет поддержки. Я прочитала много статей и решила высказаться в Twitter. За это я получила много ненависти, но думаю, что это от его фанатов.

Это не значит, что я не считаю его одним из лучших футболистов в мире, но это не имеет никакого отношения к делу. То, что он делает на поле, не имеет ничего общего с тем, какая он личность, с теми поступками, которые он принимает.

Я оставила твит на неделю. Но я получила так много ненависти и попыток взлома аккаунта, что решила удалить его.