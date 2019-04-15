21:21 | Футбол — Италия

Футболистам "Ромы" до конца сезона запретили делать фотографии с рэпером Дрейком

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Игрокам "Ромы" до конца сезона запретили делать фотографии с рэпером Дрейком, сообщает официальный Твиттер римлян. Исполнитель является черной меткой для футболистов: 

Сперва с ним сфотографировался Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", после чего "шмели" проиграли "Баварии" 0:5. 

Следующим стал форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего лондонцы уступили "Эвертону" (0:1). 

После фотографии Дрейка с нападающим "Манчестер Сити" Серхио Агуэро "горожане" уступили "Тоттенхэму" (0:1). 

Следующим стал защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава - после фото с Дрейком парижане проиграли "Лиллю" (1:5).

"Рома" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 54 очка после 32 туров. 

Рэпер Дрейк - черная метка для футболистов. На этот раз он принес неудачу "ПСЖ"

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