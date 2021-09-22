Футболист «Ювентуса» попал в ДТП на своей «Феррари»
16:29
Полузащитник «Ювентус» Артур попал в автомобильную аварию утром 22 сентября в Турине, сообщает Football Italia.
Происшествие на дороге обошлось без серьезных последствий. Сообщается, что футболист не является виновником аварии.
У «Феррари», на которой ехал 25-летний бразилец, есть повреждения — разбита правая фара.
Отметим, что на данный момент игрок восстанавливается после перенесенной в июле операции на правой ноге.
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