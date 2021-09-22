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Футболист «Ювентуса» попал в ДТП на своей «Феррари»

16:29
Артур. Фото Instagram
Артур. Фото Instagram
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Полузащитник «Ювентус» Артур попал в автомобильную аварию утром 22 сентября в Турине, сообщает Football Italia.

Происшествие на дороге обошлось без серьезных последствий. Сообщается, что футболист не является виновником аварии.

У «Феррари», на которой ехал 25-летний бразилец, есть повреждения — разбита правая фара.

Отметим, что на данный момент игрок восстанавливается после перенесенной в июле операции на правой ноге.

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Иван Шитик все материалы автора

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