Футболист «Торино» получил высшее образование

Полузащитник «Торино» Томас Ринкон получил диплом магистра Института Йохана Кройффа за изучение спортивного менеджмента. Об этом венесуэльский футболист сообщил на своей странице в Twitter:

«Рад и горд получить степень магистра в спортивном менеджменте в Институте Кройффа. Убежден, что персональное развитие должно быть обязательным всегда» — написал Ринкон в соцсетях.

33-летний Ринкон выступает за «Торино» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в серии А.