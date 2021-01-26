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Футболист «Торино» получил высшее образование

19:43
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Полузащитник «Торино» Томас Ринкон получил диплом магистра Института Йохана Кройффа за изучение спортивного менеджмента. Об этом венесуэльский футболист сообщил на своей странице в Twitter:

«Рад и горд получить степень магистра в спортивном менеджменте в Институте Кройффа. Убежден, что персональное развитие должно быть обязательным всегда» — написал Ринкон в соцсетях.

33-летний Ринкон выступает за «Торино» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в серии А.

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