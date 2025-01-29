Илич прибыл на дополнительное медобследование после травмы. Футболист близок к переходу в «Спартак»
Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.
«Илич сегодня пройдет дополнительное обследование. Только что он прибыл в медицинский центр», — сказал Джулини «СЭ».
14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около 2 недель из-за травмы.
23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
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2
|Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
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5
|Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
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6
|Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
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7
|Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
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8
|Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
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9
|Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
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10
|Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|
11
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
12
|Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|
15
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
16
|Лечче
|22
|5
|5
|12
|15-40
|20
|
17
|Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|
18
|Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|
19
|Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|
20
|Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
|31.01
|22:45
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Парма – Лечче
|- : -
|1.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|1.02
|17:00
|
Удинезе – Венеция
|- : -
|1.02
|20:00
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.02
|22:45
|
Болонья – Комо
|- : -
|2.02
|14:30
|
Ювентус – Эмполи
|- : -
|2.02
|17:00
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|2.02
|20:00
|
Милан – Интер
|- : -
|2.02
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|3.02
|22:45
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Кальяри – Лацио
|- : -
|Г
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Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
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Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
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Николо Барелла
Интер
|5
|
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Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
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Фредерик Гильбер
Лечче
|17
|2
|2
|
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Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3