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Илич прибыл на дополнительное медобследование после травмы. Футболист близок к переходу в «Спартак»

Потенциальный новичок «Спартака» Илич прибыл на дополнительное медобследование
Микеле Антонов
Корреспондент
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Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья потенциального новичка «Спартака», полузащитника «Торино» Ивана Илича.

«Илич сегодня пройдет дополнительное обследование. Только что он прибыл в медицинский центр», — сказал Джулини «СЭ».

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14 января спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил «СЭ», что Илич выбыл на срок около 2 недель из-за травмы.

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Иван Илич
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
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1
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2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 22 14 4 4 48-25 46
4
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
5
 Ювентус 22 8 13 1 35-19 37
6
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
7
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 Болонья 21 8 10 3 33-27 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
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 Торино 22 6 8 8 23-26 26
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