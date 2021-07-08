Футболист «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за проблем с сердцем

Нападающий «Аланьяспора» Хума Бабакар, права на которого принадлежат «Сассуоло», потерял сознания во время тренировочного занятия команды в Турции, сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний форвард потерял сознание из-за проблем с сердцем. В настоящий момент здоровью сенегальца ничего не угрожает, причиной потери сознания указывается сердечный спазм.

Бабакар выступает за «Аланьяспор» с 2020 года. В 166 матчах серии А он забил 39 голов.