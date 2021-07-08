Футболист «Сассуоло» потерял сознание на тренировке из-за проблем с сердцем
21:30
Нападающий «Аланьяспора» Хума Бабакар, права на которого принадлежат «Сассуоло», потерял сознания во время тренировочного занятия команды в Турции, сообщает Football Italia.
По информации источника, 28-летний форвард потерял сознание из-за проблем с сердцем. В настоящий момент здоровью сенегальца ничего не угрожает, причиной потери сознания указывается сердечный спазм.
Бабакар выступает за «Аланьяспор» с 2020 года. В 166 матчах серии А он забил 39 голов.
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/sassuolo-forward-babacar-collapses-in-turkey/
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