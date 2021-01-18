Футболист «Ромы» Дзаньоло заразился коронавирусом

Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло заразился коронавирусом, о чем он сам и сообщил в Instagram.

«К сожалению, мой последний тест на коронавирус оказался положительным. Симптомов нет, но, конечно же, я ушел на карантин. Надеюсь вернуться к тренировкам как можно скорее, а пока что буду поддерживать своих одноклубников из дома» — написал Дзаньоло.

Дзаньоло не сыграл ни разу в нынешнем сезоне из-за разрыва крестообразных связок, полученного в сентябре.