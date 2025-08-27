Футболист Флоренци завершил карьеру
Защитник Алессандро Флоренци решил завершить профессиональную карьеру.
В своем обращении в соцсети он поблагодарил партнеров по командам, тренеров и сотрудников клубов.
«День за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти. Наконец-то хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом долгом путешествии. Еще раз спасибо, друг: сегодня мы попрощаемся, но ты всегда будешь частью меня», — написал 34-летний Флоренци, снабдив пост смайликом с футбольным мячом.
Флоренци играл за «Рому», «Кротоне», «Валенсию», «ПСЖ» и «Милан», его профессиональная карьера длилась с 2010 года.
Вместе со сборной Италии защитник выиграл золото на Евро-2020.
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2
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3
|Рома
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|0
|0-0
|0
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4
|Комо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Милан
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|0
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|0-0
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6
|Ювентус
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|0-0
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7
|Аталанта
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|0-0
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8
|Болонья
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|0-0
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9
|Лацио
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10
|Удинезе
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|23.08
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|Рома – Фиорентина
|- : -
|23.08
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|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
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|Болонья – Лацио
|- : -
|23.08
|00:00
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|00:00
|Дженоа – Наполи
|- : -
|23.08
|00:00
|Интер – Монца
|- : -
|23.08
|00:00
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|00:00
|Торино – Милан
|- : -
|23.08
|00:00
|Удинезе – Комо
|- : -
|23.08
|00:00
|Венеция – Лечче
|- : -
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