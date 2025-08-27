Футболист Флоренци завершил карьеру

Защитник Алессандро Флоренци решил завершить профессиональную карьеру.

В своем обращении в соцсети он поблагодарил партнеров по командам, тренеров и сотрудников клубов.

«День за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти. Наконец-то хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня в этом долгом путешествии. Еще раз спасибо, друг: сегодня мы попрощаемся, но ты всегда будешь частью меня», — написал 34-летний Флоренци, снабдив пост смайликом с футбольным мячом.

Флоренци играл за «Рому», «Кротоне», «Валенсию», «ПСЖ» и «Милан», его профессиональная карьера длилась с 2010 года.

Вместе со сборной Италии защитник выиграл золото на Евро-2020.