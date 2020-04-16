Футбол в Италии может возобновиться полуфиналами Кубка 27 мая

Проведение футбольных матчей в Италии может возобновиться 27-28 мая играми Кубка страны, сообщает Football Italia. Через несколько дней после них (ориентировочно 30-31 мая) состоятся и встречи серии A.

Ожидается, что режим карантина будет смягчен 4 мая, после чего клубы приступят к тренировкам.

Накануне состоялась серия онлайн-переговоров между заинтересованными сторонами.

Таким образом, футбол в Италию может вернуться ответными полуфиналами Кубка страны «Ювентус» — «Милан» и «Наполи» — «Интер».

В первых встречах «Милан» и «Юве» сыграли вничью (1:1), а «Наполи» одолел «Интер» (1:0).

Планируется, что серия A будет доиграна в сжатые сроки (команды будут играть каждые три дня) и завершится до начала августа.

Италия стала одним из основных очагов заражения коронавирусом. По данным Worldometers, в Италии зарегистрировано 165 155 случаев заражения при 21 645 смертях. Сегодня пока не было выявлено ни одного заражения.