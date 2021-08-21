«Парма» сыграла вничью с «Фрозиноне» в первом матче после возвращения Буффона
«Фрозиноне» и «Парма» сыграли вничью (2:2) в матче первого тура итальянской серии В. Голкипер гостей Джанлуиджи Буффон провел первый официальный матч за команду после возвращения.
В ворота 43-летнего ветерана забили Алессио Дзербин и Габриэль Шарпантье. У гостей отличились Дженнаро Тутино и Деннис Ман.
Чемпионат Италии. Серия В
1-й тур
«Фрозиноне» — «Парма» — 2:2 (1:1)
Голы: Дзербин, 31, Шарпантье, 89 — Тутино, 41, Ман, 52
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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