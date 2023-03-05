«Венеция» разгромно уступила «Фрозиноне», Черышев провел на поле 65 минут

«Венеция» проиграла «Фрозиноне» на выезде в матче 28-го тура серии B — 0:3.

У хозяев отличился дублем Самуэле Мулаттьери, еще один гол на счету Джузеппе Казо.

Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

«Фрозиноне» лидирует в турнирной таблице серии B с 61 очком. «Венеция» занимает 16-ю строчку с 29 очками.