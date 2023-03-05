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Сегодня, 19:04

«Венеция» разгромно уступила «Фрозиноне», Черышев провел на поле 65 минут

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Венеция» проиграла «Фрозиноне» на выезде в матче 28-го тура серии B — 0:3.

У хозяев отличился дублем Самуэле Мулаттьери, еще один гол на счету Джузеппе Казо.

Российский нападающий «Венеции» Денис Черышев вышел в стартовом составе и провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

«Фрозиноне» лидирует в турнирной таблице серии B с 61 очком. «Венеция» занимает 16-ю строчку с 29 очками.

Италия: Серия В. 28-й тур
05 мар, 00:00. Stadio Benito Stirpe (Фрозиноне)
Фрозиноне
3:0
Венеция

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
ФК Фрозиноне
0
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