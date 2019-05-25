"Фрозиноне" и "Кьево" сыграли вничью в матче 38-го тура чемпионата Италии (0:0). Хозяева с 25 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице, гости с 17 баллами располагается на 17-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

38-й тур

"Фрозиноне" - "Кьево" - 0:0

"Фрозиноне": Барди, Арьяудо, Капуано, Бригенти, Дзампано (Чофани, 64), Саммарко, Вальцания (Майелло, 46), Бегетто, Дионизи (Тротта, 82), Чано, Паганини.

"Кьево": Шемпер, Цесар, Андреолли, Фрэ, Ярошиньски, Ригони, Диуссе (Бурручага, 33), Депаоли, Пеллиссьер, Пуччарелли (Ювара, 79), Виньято (Пиазон, 62).

Предупреждения: Вальцания, 32. Депаоли, 36. Чано, 52. Ригони, 90.

Судья: Ди Мартино.

25 мая. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

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