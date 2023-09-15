Фрей: «К сожалению, эта ситуация может стать для Погба концом»

Экс-вратарь сборной Франции Себастьен Фрей поддержал полузащитника «Ювентуса» Поля Погба.

«Грустно видеть Погба в такой ситуации. Он увидел свет в конце туннеля... В случае применения допинга «Ювентус» имеет право потребовать компенсацию ущерба, как и его спонсоры. Отношения могли закончиться сразу, если я не ошибаюсь, эта история могла отобрать у него все. К сожалению, это может стать для него концом», — цитирует TvpPay Фрея.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре серии А. В организме 30-летнего француза обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы.

«Ювентус» подтвердил отстранение полузащитника из-за нарушения антидопинговых правил.