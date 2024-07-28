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Сегодня, 13:05

Франко Каузио поделился мнением о будущем «Наполи» с Конте

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Ювентуса» Франко Каузио переживает о том, что с итальянским тренером Антонио Конте «Наполи» станет непобедимым.

«Конте приближается, предупреждаю об этом. У него нет европейских кубков. Если «Наполи» выдаст хороший старт, а не как в прошлом сезоне, он станет главной угрозой «Интеру», — цитирует Каузио Juvenews.eu.

Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.

Антонио Конте
ФК Наполи
ФК Ювентус
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