Франко Каузио поделился мнением о будущем «Наполи» с Конте
Бывший игрок «Ювентуса» Франко Каузио переживает о том, что с итальянским тренером Антонио Конте «Наполи» станет непобедимым.
«Конте приближается, предупреждаю об этом. У него нет европейских кубков. Если «Наполи» выдаст хороший старт, а не как в прошлом сезоне, он станет главной угрозой «Интеру», — цитирует Каузио Juvenews.eu.
Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона. Новый сезон в серии А стартует 18 августа и завершится 25 мая.
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|Ювентус
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|Болонья
|0
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|0
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9
|Торино
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|0
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|0
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10
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|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
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|0-0
|0
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12
|Монца
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|0-0
|0
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13
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
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|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
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Ювентус – Комо
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