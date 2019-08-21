Франк Рибери стал игроком «Фиорентины»
12:45
«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Франком Рибери. Детали сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что 36-летний хавбек подпишет контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.
С 2007 по 2019 год Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
#WelcomeLegend??@FranckRibery #ForzaViola #Questa?Firenze ?? pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019
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