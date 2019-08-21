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Франк Рибери стал игроком «Фиорентины»

12:45

«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Франком Рибери. Детали сделки не разглашаются, но ранее СМИ сообщали, что 36-летний хавбек подпишет контракт на два года с зарплатой 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

С 2007 по 2019 год Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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