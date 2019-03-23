Франк де Бур: "В "Интере" была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их"

Голланский тренер американской "Атланты" Франк де Бур поделился мнением, почему ему не удалось удержаться в "Интере". Специалист принял итальянский клуб в августе 2016 года и был уволен уже в ноябре, проведя на посту всего 85 дней.

- Я делал хорошие вещи в "Интере" и "Кристал Пэлас", но мне нужно посмотреть в зеркало и признать, что что-то можно было сделать лучше. Я многому научился на этом опыте, - цитирует Dagblad де Бура. - Я слишком много взял на себя в "Интере". Я хотел изменить всю его структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.

Но у меня была группа "гнилых" игроков, и мне не разрешили убрать некоторых из них. Возможно, мне стоило быть быолее настойчивым, потому что если хочешь что-то изменить, нужно многое сделать. Возможно, я пытался стать каждому другом, но это невозможно.