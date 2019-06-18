01:33 | Футбол — Италия

Франческо Тотти: "В "Роме" ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать"

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Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора. Напомним, им стал Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер".

– Я принял решение не лететь в Лондон на встречу с Фонсекой, – цитирует Тотти Sportmediaset. – Меня предупредили об этом мероприятии только за два дня. Они выбрали тренера, даже не советуясь со мной. Звоню Антонио Конте, а он мне рассказывает, что "Рома" договорилась с Фонсекой. Я выглядел смешным.

Фонсека – сильный специалист, он хорошо зарекомендовал себя в "Шахтере". Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, он не должен был сюда приезжать.

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