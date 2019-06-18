Франческо Тотти: "В "Роме" ужасная атмосфера, Фонсека не должен был сюда приезжать"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что его мнение не учитывалось при выборе главного тренера клуба, где он занимал пост директора. Напомним, им стал Паулу Фонсека, ранее возглавлявший донецкий "Шахтер".

– Я принял решение не лететь в Лондон на встречу с Фонсекой, – цитирует Тотти Sportmediaset. – Меня предупредили об этом мероприятии только за два дня. Они выбрали тренера, даже не советуясь со мной. Звоню Антонио Конте, а он мне рассказывает, что "Рома" договорилась с Фонсекой. Я выглядел смешным.

Фонсека – сильный специалист, он хорошо зарекомендовал себя в "Шахтере". Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, он не должен был сюда приезжать.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр