Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказал мнение относительно ситуации с красноярским мальчиком Прохором Ильиных, которого угрожают исключить из школы за прическу в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

— То, что учителя делают с Прохором — неправильно и даже сюрреалистично, — приводит слова Тотти Corriere della Sera. — Это очень несправедливо, когда ребенка травят, потому что он всего лишь пытается подражать Ибрагимовичу. В этой прическе нет ничего плохого. Учителя Прохора должны думать головой.

После резонанса в СМИ случаем заинтересовался красноярский СК, а региональное министерство образования выпустило пресс-релиз, осудив действия руководства школы.

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