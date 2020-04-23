Франческо Тотти: «Милан» пытался подписать меня еще до того, как я дебютировал за «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти рассказал, как его пытались переманить из римского клуба и почему он остался в команде. Форвард защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры с 1992 по 2017 год.

— «Милан» начал пытаться подписать меня еще до того, как я дебютировал за «Рому», — цитирует Football Italia Тотти. — Ариедо Брайда пришел ко мне домой и хотел увезти меня в Милан.

Я был на грани отъезда в «Реал» в сезоне-2004/05. Я действительно был в шаге от перехода, уже практически все сделано.

Я хотел побеждать. Мы выиграли одно скудетто, а потом проиграли два подряд. Мы замедляли прогресс, поэтому я хотел, чтобы мы покупали чемпионов и нанимали топовых тренров. Я видел много проблем. Но Франко Сенси был для меня как отец, и я дал ему все, что мог.