Франческо Тотти: "Конте был готов возглавить "Рому", но потом передумал"

Бывший технический директор "Ромы" Франческо Тотти заявил, что Антонио Конте был готов возглавить римский клуб, но затем передумал. В итоге итальянский специалист стал главным тренером "Интера".

- Единственный тренер, с которым я когда-либо разговаривал, был Антонио Конте, - приводит слова Тотти Football Italia. - Это неправда, что я общался с Гасперини, Гаттузо и Михайловичем. Это фантазии.

Я всегда говорил, что единственным человеком, способным преобразовать "Рому", является Конте. Он был готов возглавить клуб, мы разговаривали с ним много раз, но затем возникли проблемы, и он передумал.

Напомним, 11 июня "Рома" объявила о назначении Паулу Фонсеки (экс-"Шахтер") на пост главного тренера.

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