Франческо Тотти – Де Росси: "Ты был и всегда будешь моим братом"

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал уход из клуба полузащитника Даниеле Де Росси по окончании сезона.

35-летний хавбек защищал цвета римского клуба на протяжении всей 18-летней профессиональной карьеры.

– Сегодня грустный день. Сегодня заканчивается еще одна важная глава в истории не только "Ромы", но и всего Рима, – написал Тотти в своем Инстаграме. – За эти годы мы многое пережили вместе. Мы выросли вместе, став сначала мужчинами, затем футболистами и, в конце концов, отцами.

Но мы понимали, что когда-нибудь этот момент наступит. Я просто хочу сказать тебе, что ты был и всегда будешь моим братом.

Желаю тебе всего наилучшего во всех твоих начинаниях. Уверен, что ты добьешься успеха, как делал это до сих пор. Люблю тебя, Дани.