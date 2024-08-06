Фработта перешел из «Ювентуса» в «Вест Бромвич»

Защитник Джанлука Фработта перешел из «Ювентуса» в «Вест Бромвич», сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на три года.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Вест Бромвичу» игрок достался бесплатно, однако клуб будет обязан выплатить туринцам 20 процентов в случае последующей перепродажи.

В прошлом сезоне 25-летний Фработта выступал на правах аренды за «Бари» и «Козенцу».