Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:33

Фработта перешел из «Ювентуса» в «Вест Бромвич»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник Джанлука Фработта перешел из «Ювентуса» в «Вест Бромвич», сообщает пресс-служба команды. Контракт рассчитан на три года.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что «Вест Бромвичу» игрок достался бесплатно, однако клуб будет обязан выплатить туринцам 20 процентов в случае последующей перепродажи.

В прошлом сезоне 25-летний Фработта выступал на правах аренды за «Бари» и «Козенцу».

ФК Вест Бромвич
ФК Ювентус
1
0
Читайте также
Джокович бурно отметил золото на Олимпиаде-2024
Пьяные судьи матча Лиги чемпионов украли дорожный знак перед матчем «Динамо» Киев — «Рейнджерс»
Суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны Демчика
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Пограничники отразили вооруженную провокацию ВСУ на границе Курской области
Пловец рассказал о червях в еде спортсменов в Олимпийской деревне
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ибрагимович объяснил, почему не хочет работать тренером
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости