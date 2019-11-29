Фотографии формы «Ювентуса» на сезон-2020/21 появились в сети
29 ноября 2019, 22:49
В сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на сезон-2020/21. Снимки опубликовал портал Footyheadlines.
На фотографиях видно, что туринцы вновь вернулись к традиционным полоскам белого и черного. Значок «Старой синьоры» и полоски на плечах выполнены в золотом цвете.
«Ювентус» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице серии А.
November 29, 2019
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