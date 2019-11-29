Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Фотографии формы «Ювентуса» на сезон-2020/21 появились в сети

29 ноября 2019, 22:49
Теги:

В сети появились фотографии домашней формы «Ювентуса» на сезон-2020/21. Снимки опубликовал портал Footyheadlines.

На фотографиях видно, что туринцы вновь вернулись к традиционным полоскам белого и черного. Значок «Старой синьоры» и полоски на плечах выполнены в золотом цвете.

«Ювентус» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир