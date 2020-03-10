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Фото Капуто с табличкой «Все будет хорошо, сидите дома» — на обложках итальянских газет

10:33
Франческо Капуто. Фото Corriere dello Sport
Франческо Капуто. Фото Corriere dello Sport
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Итальянские газеты вышли с обложками, на которых изображен форвард «Сассуоло» Франческо Капуто.

В матче 26-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» (3:0) Капуто оформил дубль. После игры, которая прошла без зрителей, он поднял листок с надписью: «Все будет хорошо, сидите дома».

Corriere dello Sport. Фото Football Italia
Corriere dello Sport. Фото Football Italia
Tuttosport. Фото Football Italia
Tuttosport. Фото Football Italia

Ранее Итальянский олимпийский комитет приостановил все матчи серии А и серии Б до 3 апреля из-за коронавируса.

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