Итальянские газеты вышли с обложками, на которых изображен форвард «Сассуоло» Франческо Капуто.

В матче 26-го тура чемпионата Италии против «Брешиа» (3:0) Капуто оформил дубль. После игры, которая прошла без зрителей, он поднял листок с надписью: «Все будет хорошо, сидите дома».

Corriere dello Sport. Фото Football Italia

Tuttosport. Фото Football Italia

Ранее Итальянский олимпийский комитет приостановил все матчи серии А и серии Б до 3 апреля из-за коронавируса.