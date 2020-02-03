Форварды «Болоньи» Сантандер и Сансоне пропустят около месяца из-за травм

«Болонья» на своем официальном сайте сообщила о травмах форвардов Николы Сансоне и Федерико Сантандера.

Сообщается, что у Сансоне растяжение подколенного сухожилия на левой ноге. Он выбыл на три-четыре недели. У Сантандера диагностировали растяжение бедра. Он выбыл на три недели.

28-летний итальянец Сансоне в текущем сезоне провел 22 матча за «Болонью» и забил четыре мяча при четырех голевых передачах. 28-летний парагваец Сантандер в 20 матчах забил один мяч.