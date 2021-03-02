Форвард Вентола считает, что «Ювентус» сильно зависит от Роналду

Экс-форвард «Интера» и «Аталанты» Никола Вентола заявил, что «Ювентус» зависит от нападающего Криштиану Роналду.

«Если «Ювентус» начнет играть без Роналду, они снова начнут выигрывать. Им нужен хороший, качественный центральный нападающий. «Ювентус» слишком зациклен на Роналду. Именно поэтому клуб не растет как команда», — цитирует Вентолу Calciomercato.com.

В этом сезоне 36-летний португалец провел за «Ювентус» 29 встреч, отметишись 26 голами и 3 точными передачами. «Ювентус» занимает 3-е место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 10 очков.