Форвард Шомуродов завтра прилетит в Рим для подписания контракта с «Ромой»

Форвард Эльдор Шомуродов в ближайшее время станет игроком «Ромы».

По данным Corriere dello Sport, завтра, 31 июля, футболист прилетит в Рим для прохождениях медосмотра и подписания пятилетнего контракта с «Ромой».

26-летний узбекский форвард в прошлом сезоне сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил восемь мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

С 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.