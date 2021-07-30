Форвард Шомуродов завтра прилетит в Рим для подписания контракта с «Ромой»
16:32
Форвард Эльдор Шомуродов в ближайшее время станет игроком «Ромы».
По данным Corriere dello Sport, завтра, 31 июля, футболист прилетит в Рим для прохождениях медосмотра и подписания пятилетнего контракта с «Ромой».
26-летний узбекский форвард в прошлом сезоне сыграл за «Дженоа» 32 матча и забил восемь мячей. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
С 2017 по 2020 год футболист выступал за «Ростов». В 80 матчах в РПЛ он забил 16 мячей при 10 голевых передачах.
Дополнительная информация:
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/07/30-84030910/roma_shomurodov_domani_sbarca_nella_capitale_visite_e_firma
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