Форвард «Сассуоло» отреагировал на интерес со стороны «Ювентуса»

Форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори отреагировал на интерес со стороны «Ювентуса».

«Слухи о переходе в «Ювентус»? Это большой повод для гордости, подобное не может не радовать. В конце концов, я всегда мечтал и стремился к чему-то большему», — цитирует футболиста Calciomercato.

Ранее появлялась информация, что туринский клуб уже контактировал с представителями 22-летнего итальянца и намерен усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Распадори забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Сассуоло». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 28 миллионов евро.