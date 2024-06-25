Форвард «Ромы» Белотти перешел в «Комо»

«Комо» объявил о переходе нападающего «Ромы» Андреа Белотти.

30-летний итальянец присоединится к новой команде 1 июля.

Белотти выступал за «Рому» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он на правах аренды играл за «Фиорентину». На его счету четыре забитых мяча и одна голевая передача в 24 матчах за флорентийцев.

«Комо» в сезоне-2023/24 занял второе место в серии Б и поднялся в высший итальянский дивизион.