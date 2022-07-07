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Форвард «Реала» Йович завтра прилетит в Италию, чтобы завершить переход в «Фиорентину»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний серб завтра прилетит во Флоренцию, чтобы подписать контракт с новым клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на 2 года.

Футболист перейдет в «Фиорентину» бесплатно, однако «Реал» сохранит 50 процентов прав на игрока.

В сезоне-2021/22 Йович забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1545085019294769156
Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
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