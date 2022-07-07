Форвард «Реала» Йович завтра прилетит в Италию, чтобы завершить переход в «Фиорентину»

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний серб завтра прилетит во Флоренцию, чтобы подписать контракт с новым клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на 2 года.

Футболист перейдет в «Фиорентину» бесплатно, однако «Реал» сохранит 50 процентов прав на игрока.

В сезоне-2021/22 Йович забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.