Форвард «Реала» Йович завтра прилетит в Италию, чтобы завершить переход в «Фиорентину»
Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 24-летний серб завтра прилетит во Флоренцию, чтобы подписать контракт с новым клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на 2 года.
Футболист перейдет в «Фиорентину» бесплатно, однако «Реал» сохранит 50 процентов прав на игрока.
В сезоне-2021/22 Йович забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 19 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 16 миллионов евро.
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0-0
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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