Форвард «Реала» Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы практически достигли сделки по аренде до конца июня следующего года. «Реал» и «Фиорентина» разделят между собой обязательства по выплате зарплаты футболисту.

Итальянская команда рассчитывает, что 24-летний серб в ближайшие дни пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 19 матчах «Реала», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.