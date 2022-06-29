Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:32

Форвард «Реала» Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клубы практически достигли сделки по аренде до конца июня следующего года. «Реал» и «Фиорентина» разделят между собой обязательства по выплате зарплаты футболисту.

Итальянская команда рассчитывает, что 24-летний серб в ближайшие дни пройдет медицинское обследование для завершения перехода.

В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 19 матчах «Реала», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1541890763453235201
Лука Йович
Футбол
ФК Реал
ФК Фиорентина
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя употреблять в жару. Советы экспертов
В футболе бунт против Fan ID. Фанаты покидают трибуны, но, похоже, власти этого и добиваются
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария согласовал с «Ювентусом» однолетний контракт на шесть миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
 - : -
14.08 00:00
Специя – Эмполи
 - : -
14.08 00:00
Верона – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости