Форвард «Реала» Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды
Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, клубы практически достигли сделки по аренде до конца июня следующего года. «Реал» и «Фиорентина» разделят между собой обязательства по выплате зарплаты футболисту.
Итальянская команда рассчитывает, что 24-летний серб в ближайшие дни пройдет медицинское обследование для завершения перехода.
В сезоне-2021/22 Йович принял участие в 19 матчах «Реала», на его счету 1 гол и 3 результативных передачи.
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
|- : -
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Верона – Наполи
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