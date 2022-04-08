Форвард «Наполи» Осимхен может сыграть с «Фиорентиной»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вернулся к групповым тренировкам и успевает восстановиться к матчу 32-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины», сообщает Football Italia.

6 апреля 23-летний нигериец досрочно завершил тренировку из-за проблем с бедром. Тесты, проведенные на следующий день, не показали серьезных повреждений.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 15 голов и отдал четыре результативных передачи в 25 матчах за «Наполи».

Матч «Наполи» — «Фиорентина» состоится 10 апреля, начало — в 16.00 (мск).