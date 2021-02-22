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Форвард «Наполи» Осимен выписан из больницы, куда попал после матча с «Аталантой»

18:25
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимен выписан из больницы, сообщает пресс-служба клуба. Неаполитанцы поблагодарили врачей госпиталя Папы Джованни XXIII за профессионализм и сообщили, что в четверг форвард сборной Нигерии пройдет дополнительное обследование.

22-летний нигериец неудачно упал на последней минуте матча чемпионата Италии с «Аталантой» (2:4) после столкновения с Кристианом Ромеро и ударился затылком о газон. Форвард потерял сознание на несколько минут, после чего его экстренно доставили в больницу. По дороге он пришел в сознание.

Осимн в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах.

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