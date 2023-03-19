Ибрагимович — о Рафаэле Леау: «Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о состоянии вингера «россонери» Рафаэля Леау.
«Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все. Он должен вернуться, чтобы изменить ситуацию», — цитирует Ибрагимовича журналист Николо Скира.
В текущем сезоне 23-летний португалец провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. При этом в последний раз Леау отличался голом в матче 18-го тура серии А против «Лечче» (2:2) в середине января.
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|71
|
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|Лацио
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|
3
|Интер
|26
|16
|2
|8
|47-30
|50
|
4
|Милан
|27
|14
|6
|7
|44-36
|48
|
5
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|14
|5
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|47
|
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|
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|5
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|
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|9
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|38
|
9
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|27
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|7
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|33-36
|37
|
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|7
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|37
|
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|27
|10
|7
|10
|32-31
|37
|
12
|Сассуоло
|27
|10
|6
|11
|35-40
|36
|
13
|Монца
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
14
|Эмполи
|27
|6
|10
|11
|24-36
|28
|
15
|Лечче
|27
|6
|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
17
|Специя
|27
|5
|9
|13
|23-43
|24
|
18
|Верона
|27
|4
|7
|16
|22-41
|19
|
19
|Сампдория
|27
|3
|6
|18
|16-44
|15
|
20
|Кремонезе
|27
|1
|10
|16
|22-49
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37 тур
38 тур
|17.03
|20:30
|
Сассуоло – Специя
|1 : 0
|17.03
|22:45
|
Аталанта – Эмполи
|2 : 1
|18.03
|17:00
|
Монца – Кремонезе
|1 : 1
|18.03
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|2 : 2
|18.03
|22:45
|
Удинезе – Милан
|3 : 1
|19.03
|14:30
|
Сампдория – Верона
|3 : 1
|19.03
|17:00
|
Фиорентина – Лечче
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Торино – Наполи
|0 : 4
|19.03
|20:00
|
Лацио – Рома
|1 : 0
|19.03
|22:45
|
Интер – Ювентус
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|12
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|16
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|25
|1
|2
|
|
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Аталанта
|18
|1
|0
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