Ибрагимович — о Рафаэле Леау: «Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о состоянии вингера «россонери» Рафаэля Леау.

«Он не выглядит счастливым, но мы делаем для него все. Он должен вернуться, чтобы изменить ситуацию», — цитирует Ибрагимовича журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 23-летний португалец провел 25 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. При этом в последний раз Леау отличался голом в матче 18-го тура серии А против «Лечче» (2:2) в середине января.