Форвард «Милана» Жиру назвал своих кумиров в итальянском футболе

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, кого считает своими кумирами в итальянском футболе.

«В 20 лет я отрастил себе волосы, хотел быть как Фабио Каннаваро или Алессандро Неста. Я плакал, когда Роберто Баджо не реализовал пенальти в 1994 году, в 2006 году я, конечно, болел за Францию.

Всегда хотел играть в Англии, но в Италии мне нравился «Милан». Андрей Шевченко был моим любимым нападающим. Также я смотрел много видео с игрой Марко ван Бастена», — цитирует Жиру L'Equipe.

В «Милан» француз перешел летом 2021 года из «Челси». В этом сезоне 35-летний форвард провел 26 матчей в серии А, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.