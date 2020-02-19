Форвард «Кальяри» Паволетти перенес операцию и пропустит еще шесть месяцев

Нападающий «Кальяри» Леонардо Паволетти перенес еще одну операцию после разрыва крестообразной связки колена, сообщает официальный сайт клуба. Ожидается, что он пропустит еще шесть месяцев. Это означает, что он пропустит остаток сезона.

31-летний футболист в текущем сезоне из-за травмы сыграл только два матча — по одному в серии А и Кубке Италии. В последний раз он выходил на поле еще в августе прошлого года. Он восстанавливался после повреждения, но выяснилось, что ему необходимо еще одно хирургическое вмешательство.