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14 июня 2025, 10:45

Форвард «Интера» Тареми не смог вылететь из Ирана в США для участия в клубном чемпионате мира

Руслан Минаев
Мехди Тареми.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интера» Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в Калифорнию для участия в клубном чемпионате мира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны на фоне атак Израиля. Тареми прибыл в аэропорт столицы, но затем покинул его из соображений безопасности. По данным источника, «Интер» находится в контакте с 32-летним форвардом и ищет пути решения ситуации.

18 июня «Интер» сыграет с «Монтерреем» в групповом турнире клубного чемпионата мира. Также «нерадзурри» встретятся на этом этапе с «Уравой» и «Ривер Плейтом».

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Мехди Тареми
ФК Интер (Интернационале)
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 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
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 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
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23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
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