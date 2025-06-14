Форвард «Интера» Тареми не смог вылететь из Ирана в США для участия в клубном чемпионате мира

Нападающий «Интера» Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в Калифорнию для участия в клубном чемпионате мира, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны на фоне атак Израиля. Тареми прибыл в аэропорт столицы, но затем покинул его из соображений безопасности. По данным источника, «Интер» находится в контакте с 32-летним форвардом и ищет пути решения ситуации.

18 июня «Интер» сыграет с «Монтерреем» в групповом турнире клубного чемпионата мира. Также «нерадзурри» встретятся на этом этапе с «Уравой» и «Ривер Плейтом».