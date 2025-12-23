23 декабря 2025, 18:40

Лаутаро Мартинес стал самым дорогим игроком Серии А по версии Transfermarkt

Руслан Минаев

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Италии.

Список возглавил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес — 85 миллионов евро. На втором месте расположился защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони — 80 миллионов евро. Тройку замкнул форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз — 75 миллионов.

Топ-10 самым дорогих игроков Серии А от 23 декабря 2025 года:

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 85 миллионов евро

2. Алессандро Бастони («Интер») — 80 миллионов

3. Кенан Йылдыз («Ювентус») — 75 миллионов

4. Рафаэл Леау («Милан») — 70 миллионов

5. Нико Пас («Комо») — 65 миллионов

6. Кристиан Пулишич («Милан») — 60 миллионов

7. Николо Барелла («Интер») — 60 миллионов

8. Маркус Тюрам («Интер») — 60 миллионов

9. Ману Коне («Рома») — 50 миллионов

10. Федерико Димарко («Интер») — 50 миллионов

Нерес — о победе «Наполи» в Суперкубке Италии: «Мы приехали в Эр-Рияд, чтобы стать чемпионами, и мы это сделали»

Источник: Анчелотти-младший может возглавить «Пизу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 23 3 5 71-26 72
2
 Наполи 31 20 5 6 47-30 65
3
 Милан 31 18 9 4 47-24 63
4
 Комо 31 16 10 5 53-22 58
5
 Ювентус 31 16 9 6 54-29 57
6
 Рома 31 17 3 11 42-28 54
7
 Аталанта 31 14 11 6 44-27 53
8
 Болонья 31 13 6 12 40-37 45
9
 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10
 Сассуоло 31 12 6 13 38-41 42
11
 Удинезе 31 11 7 13 35-42 40
12
 Торино 31 10 6 15 35-53 36
13
 Парма 31 8 11 12 22-39 35
14
 Дженоа 31 8 9 14 36-44 33
15
 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
16
 Кальяри 31 7 9 15 32-44 30
17
 Кремонезе 31 6 9 16 26-46 27
18
 Лечче 31 7 6 18 21-43 27
19
 Верона 31 3 9 19 22-53 18
20
 Пиза 31 2 12 17 23-55 18
Результаты / календарь
10.04 21:45 Рома – Пиза - : -
11.04 16:00 Кальяри – Кремонезе - : -
11.04 16:00 Торино – Верона - : -
11.04 19:00 Милан – Удинезе - : -
11.04 21:45 Аталанта – Ювентус - : -
12.04 13:30 Дженоа – Сассуоло - : -
12.04 16:00 Парма – Наполи - : -
12.04 19:00 Болонья – Лечче - : -
12.04 21:45 Комо – Интер - : -
13.04 21:45 Фиорентина – Лацио - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 11
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 10
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 14
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 7
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 7
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 14 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 26 1 8
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

