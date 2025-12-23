Лаутаро Мартинес стал самым дорогим игроком Серии А по версии Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Италии.
Список возглавил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес — 85 миллионов евро. На втором месте расположился защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони — 80 миллионов евро. Тройку замкнул форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз — 75 миллионов.
Топ-10 самым дорогих игроков Серии А от 23 декабря 2025 года:
1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 85 миллионов евро
2. Алессандро Бастони («Интер») — 80 миллионов
3. Кенан Йылдыз («Ювентус») — 75 миллионов
4. Рафаэл Леау («Милан») — 70 миллионов
5. Нико Пас («Комо») — 65 миллионов
6. Кристиан Пулишич («Милан») — 60 миллионов
7. Николо Барелла («Интер») — 60 миллионов
8. Маркус Тюрам («Интер») — 60 миллионов
9. Ману Коне («Рома») — 50 миллионов
10. Федерико Димарко («Интер») — 50 миллионов
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|31
|23
|3
|5
|71-26
|72
|
2
|Наполи
|31
|20
|5
|6
|47-30
|65
|
3
|Милан
|31
|18
|9
|4
|47-24
|63
|
4
|Комо
|31
|16
|10
|5
|53-22
|58
|
5
|Ювентус
|31
|16
|9
|6
|54-29
|57
|
6
|Рома
|31
|17
|3
|11
|42-28
|54
|
7
|Аталанта
|31
|14
|11
|6
|44-27
|53
|
8
|Болонья
|31
|13
|6
|12
|40-37
|45
|
9
|Лацио
|31
|11
|11
|9
|32-29
|44
|
10
|Сассуоло
|31
|12
|6
|13
|38-41
|42
|
11
|Удинезе
|31
|11
|7
|13
|35-42
|40
|
12
|Торино
|31
|10
|6
|15
|35-53
|36
|
13
|Парма
|31
|8
|11
|12
|22-39
|35
|
14
|Дженоа
|31
|8
|9
|14
|36-44
|33
|
15
|Фиорентина
|31
|7
|11
|13
|36-44
|32
|
16
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-44
|30
|
17
|Кремонезе
|31
|6
|9
|16
|26-46
|27
|
18
|Лечче
|31
|7
|6
|18
|21-43
|27
|
19
|Верона
|31
|3
|9
|19
|22-53
|18
|
20
|Пиза
|31
|2
|12
|17
|23-55
|18
|10.04
|21:45
|Рома – Пиза
|- : -
|11.04
|16:00
|Кальяри – Кремонезе
|- : -
|11.04
|16:00
|Торино – Верона
|- : -
|11.04
|19:00
|Милан – Удинезе
|- : -
|11.04
|21:45
|Аталанта – Ювентус
|- : -
|12.04
|13:30
|Дженоа – Сассуоло
|- : -
|12.04
|16:00
|Парма – Наполи
|- : -
|12.04
|19:00
|Болонья – Лечче
|- : -
|12.04
|21:45
|Комо – Интер
|- : -
|13.04
|21:45
|Фиорентина – Лацио
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|11
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|10
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|14
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|14
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|26
|1
|8
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6