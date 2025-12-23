Лаутаро Мартинес стал самым дорогим игроком Серии А по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков чемпионата Италии.

Список возглавил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес — 85 миллионов евро. На втором месте расположился защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони — 80 миллионов евро. Тройку замкнул форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз — 75 миллионов.

Топ-10 самым дорогих игроков Серии А от 23 декабря 2025 года:

1. Лаутаро Мартинес («Интер») — 85 миллионов евро

2. Алессандро Бастони («Интер») — 80 миллионов

3. Кенан Йылдыз («Ювентус») — 75 миллионов

4. Рафаэл Леау («Милан») — 70 миллионов

5. Нико Пас («Комо») — 65 миллионов

6. Кристиан Пулишич («Милан») — 60 миллионов

7. Николо Барелла («Интер») — 60 миллионов

8. Маркус Тюрам («Интер») — 60 миллионов

9. Ману Коне («Рома») — 50 миллионов

10. Федерико Димарко («Интер») — 50 миллионов