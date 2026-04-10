Форвард «Интера» Мартинес получил растяжение икроножной мышцы

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес получил растяжение левой икроножной мышцы, сообщает пресс-служба миланского клуба.

Срок восстановления не уточняется. Состояние аргентинского нападающего будет повторно оценено в ближайшие дни.

В сезоне-2025/26 28-летний аргентинец провел за клуб 36 матчей и забил 20 голов. «Интер» после 31 тура Серии А набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице.