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Форвард Гонсалес стал игроком «Ювентуса» на правах аренды

Виктория Кравченко
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Форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес стал игроком «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринцев. Футболист будет играть в команде на правах аренды один год.

«Нико, добро пожаловать в клуб. Скоро увидимся на поле», — говорится в сообщении «Юве».

В прошлом сезоне Гонсалес поучаствовал в 44 матчах за «Фиорентину», отметившись 16 голами и пятью голевыми передачами.

ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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