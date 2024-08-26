Форвард Гонсалес стал игроком «Ювентуса» на правах аренды

Форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес стал игроком «Ювентуса», сообщает пресс-служба туринцев. Футболист будет играть в команде на правах аренды один год.

«Нико, добро пожаловать в клуб. Скоро увидимся на поле», — говорится в сообщении «Юве».

В прошлом сезоне Гонсалес поучаствовал в 44 матчах за «Фиорентину», отметившись 16 голами и пятью голевыми передачами.