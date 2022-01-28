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Сегодня, 11:48

Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»
Иван Торопцев
Корреспондент
Душан Влахович.
Фото ФК «Ювентус»
Душан Влахович.
Фото Instagram
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Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус».

Видео с форвардом около медицинского центра J Medical, который находится в Турине, опубликовала пресс-служба «Ювентуса». Рядом с центром футболиста встретили фанаты, многие из которых приветствовали игрока сербскими флагами.

В сезоне-2021/22 Влахович провел 24 матча за «Фиорентину», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Отметим, что сегодня сербу исполнилось 22 года.

Душан Влахович
Футбол
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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