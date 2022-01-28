Нападающий «Фиорентины» Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович приехал на медосмотр для завершения перехода в «Ювентус».

Видео с форвардом около медицинского центра J Medical, который находится в Турине, опубликовала пресс-служба «Ювентуса». Рядом с центром футболиста встретили фанаты, многие из которых приветствовали игрока сербскими флагами.

В сезоне-2021/22 Влахович провел 24 матча за «Фиорентину», на его счету 20 голов и 4 результативных передачи. Ранее сообщалось, что форвард подпишет контракт с «Ювентусом» до конца сезона-2025/26, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов евро, а футболист будет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Отметим, что сегодня сербу исполнилось 22 года.