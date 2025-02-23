Форвард «Фиорентины» Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин получил травму головы во втором тайме матча 26-го тура серии А против «Вероны».

На 64-й минуте 24-летний футболист в результате столкновения с другим игроком упал на газон, потеряв сознание. Его унесли с поля на носилках. Шея Кина была заключена в специальный фиксатор. Сейчас нападающий направляется в больницу.

Матч команд проходил на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.