Форвард «Фиорентины» Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»
Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин получил травму головы во втором тайме матча 26-го тура серии А против «Вероны».
На 64-й минуте 24-летний футболист в результате столкновения с другим игроком упал на газон, потеряв сознание. Его унесли с поля на носилках. Шея Кина была заключена в специальный фиксатор. Сейчас нападающий направляется в больницу.
Матч команд проходил на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|5
|4
|1
|0
|14-3
|13
|
2
|Интер
|5
|4
|1
|0
|15-8
|13
|
3
|Лацио
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
4
|Кальяри
|5
|4
|0
|1
|5-2
|12
|
5
|Милан
|5
|3
|2
|0
|10-4
|11
|
6
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
7
|Ювентус
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
8
|Комо
|5
|3
|1
|1
|9-6
|10
|
9
|Наполи
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
10
|Сассуоло
|5
|2
|1
|2
|9-9
|7
|
11
|Аталанта
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
12
|Лечче
|5
|2
|0
|3
|5-10
|6
|
13
|Удинезе
|5
|1
|1
|3
|8-11
|4
|
14
|Торино
|5
|1
|1
|3
|5-8
|4
|
15
|Парма
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
16
|Монца
|5
|1
|1
|3
|8-12
|4
|
17
|Фиорентина
|5
|1
|1
|3
|6-12
|4
|
18
|Болонья
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
19
|Дженоа
|5
|0
|1
|4
|3-10
|1
|
20
|Венеция
|5
|0
|0
|5
|4-13
|0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.10
|16:00
|Дженоа – Фиорентина
|- : -
|10.10
|19:00
|Интер – Парма
|- : -
|10.10
|21:45
|Наполи – Фрозиноне
|- : -
|11.10
|13:30
|Комо – Рома
|- : -
|11.10
|16:00
|Лацио – Монца
|- : -
|11.10
|16:00
|Лечче – Болонья
|- : -
|11.10
|19:00
|Сассуоло – Милан
|- : -
|11.10
|21:45
|Кальяри – Ювентус
|- : -
|12.10
|19:30
|Аталанта – Венеция
|- : -
|12.10
|21:45
|Торино – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|
|
Густаво Варела
Монца
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|4
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|
|
Романо Шмид
Фрозиноне
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хоан Васкес
Дженоа
|4
|0
|0
|
|
Габриэле Бракалья
Фрозиноне
|5
|0
|3
|
|
Йоэль Шингтьенн
Венеция
|5
|0
|3
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