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Форвард «Фиорентины» Кин потерял сознание во время матча с «Вероной»

Алина Савинова

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин получил травму головы во втором тайме матча 26-го тура серии А против «Вероны».

На 64-й минуте 24-летний футболист в результате столкновения с другим игроком упал на газон, потеряв сознание. Его унесли с поля на носилках. Шея Кина была заключена в специальный фиксатор. Сейчас нападающий направляется в больницу.

Матч команд проходил на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

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Мойзе Кин
Футбол
ФК Верона
ФК Фиорентина
Серия А
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 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Милан 5 3 2 0 10-4 11
6
 Фрозиноне 5 3 1 1 9-4 10
7
 Ювентус 5 3 1 1 8-4 10
8
 Комо 5 3 1 1 9-6 10
9
 Наполи 5 2 1 2 7-6 7
10
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
11
 Аталанта 5 2 0 3 5-7 6
12
 Лечче 5 2 0 3 5-10 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Парма 5 1 1 3 4-7 4
16
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
17
 Фиорентина 5 1 1 3 6-12 4
18
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
19
 Дженоа 5 0 1 4 3-10 1
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 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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10.10 16:00 Дженоа – Фиорентина - : -
10.10 19:00 Интер – Парма - : -
10.10 21:45 Наполи – Фрозиноне - : -
11.10 13:30 Комо – Рома - : -
11.10 16:00 Лацио – Монца - : -
11.10 16:00 Лечче – Болонья - : -
11.10 19:00 Сассуоло – Милан - : -
11.10 21:45 Кальяри – Ювентус - : -
12.10 19:30 Аталанта – Венеция - : -
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