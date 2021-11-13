Форвард «Фиорентины» Гонсалес сдал отрицательный тест на коронавирус
Форвард «Фиорентины» Николас Гонсалес сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте клуба.
Сегодня начнется процесс диагностики, необходимый для получения информации о сроках возвращения 23-летнего аргентинца на поле. Игрок сдал положительный тест 26 октября.
В текущем сезоне Гонсалес провел 9 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, sottoposto a test molecolare per la ricerca del virus Covid-19, ? risultato negativo. Nella giornata di oggi inizier? l'iter diagnostico necessario ad ottenere l'idoneit? a rientrare in campo.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 13, 2021
??https://t.co/puSYcKlr2M pic.twitter.com/XvQlq8GdT9
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю