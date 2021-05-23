Фонсека в скором времени может возглавить «Фиорентину»
«Фиорентина» и Паулу Фонсека на следующей неделе проведут переговоры, сообщает Sport Italia.
По данным источника, 48-летний специалист — основной претендент на пост главного тренера. В апреле стороны уже провели предварительные переговоры. На следующей неделе клуб и тренер детально обсудят возможное сотрудничество.
После завершения текущего сезона серии А Фонсека покинет «Рому». Его место займет Жозе Моуринью. «Фиорентина» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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