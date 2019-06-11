Фонсека стал главным тренером "Ромы"

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека возглавил "Рому"​.

С 46-летним специалистом подписан двухлетний контракт с возможностью пролонгации на еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

– Я очень рад, что меня назначили новым тренером "Ромы", и я хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную мне возможность, – сказал Фонсека. – Я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые нас ожидают. С нетерпением жду переезда в Рим, встречи с нашими фанатами и начала работы. Я верю, что вместе мы сможем создать что-то особенное.

Фонсека возглавлял "Шахтер" с 2016 года. Под его руководством "горняки" трижды выигрывали чемпионат Украины.