Фонсека сообщил, что покинул пост главного тренера «Милана»

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека покинул свой пост.

«Да, это правда, я покинул «Милан». Это жизнь, но у меня чистая совесть, потому что я сделал все, что мог», — приводит слова Фонсеки Sky Italia.

29 декабря «Милан» в матче 18-го тура сыграл вничью с «Ромой» (1:1). Миланский клуб с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А.