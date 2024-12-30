Фонсека сообщил, что покинул пост главного тренера «Милана»
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека покинул свой пост.
«Да, это правда, я покинул «Милан». Это жизнь, но у меня чистая совесть, потому что я сделал все, что мог», — приводит слова Фонсеки Sky Italia.
29 декабря «Милан» в матче 18-го тура сыграл вничью с «Ромой» (1:1). Миланский клуб с 27 очками занимает восьмое место в турнирной таблице серии А.
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|
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|
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|
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|7
|17-21
|19
|
14
|Парма
|18
|4
|6
|8
|25-34
|18
|
15
|Лечче
|17
|4
|4
|9
|11-29
|16
|
16
|Комо
|17
|3
|6
|8
|18-30
|15
|
17
|Верона
|17
|5
|0
|12
|21-40
|15
|
18
|Кальяри
|18
|3
|5
|10
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|
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|3
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|28.12
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|1 : 2
|28.12
|17:00
|
Парма – Монца
|2 : 1
|28.12
|20:00
|
Кальяри – Интер
|0 : 3
|28.12
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|1 : 1
|29.12
|14:30
|
Удинезе – Торино
|2 : 2
|29.12
|17:00
|
Наполи – Венеция
|1 : 0
|29.12
|20:00
|
Ювентус – Фиорентина
|2 : 2
|29.12
|22:45
|
Милан – Рома
|1 : 1
|30.12
|20:30
|
Комо – Лечче
|- : -
|30.12
|22:45
|
Болонья – Верона
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ЖК
|Г
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
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Мойзе Кин
Фиорентина
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Нуну Тавареш
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Лукас Бельтран
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|
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Николо Барелла
Интер
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|И
|К
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Сулейман Исак Туре
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|2
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Фредерик Гильбер
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