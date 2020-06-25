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Фонсека считает Джеко лучшим нападающим, с которым работал

25 июня 2020, 07:24
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Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека после победы над «Сампдорией» в 27-м туре чемпионата Италии (1:2) отметил игру нападающего Эдина Джеко. Босниец оформил дубль.

— Мы не можем забывать, что это была наша первая игра за последние три месяца, — цитирует Sky Sport Italia Фонсеку. — Создали две или три четких возможности забить. Безусловно, Джеко — лучший нападающий, с которым я когда-либо работал. Забить такие два мяча сегодня вечером разными ногами — это то, что могут сделать только великие.

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