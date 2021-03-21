Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Фонсека рассказал, о травме колена у Смоллинга

15:58
Теги:

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о состоянии колена защитника Криса Смоллинга.

«Крису не понадобится операция на колене, мы будем следить за ним каждый день. Надеюсь, что он сможет вернуться после паузы на матчи сборных, как и все остальные травмированные», — приводит Football Italia слова Фонсеки.

В сезоне-2020/21 Смоллинг провел 17 матчей за «Рому», на его счету 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168050/smalling-fitness-concern-roma

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...