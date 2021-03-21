Фонсека рассказал, о травме колена у Смоллинга
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о состоянии колена защитника Криса Смоллинга.
«Крису не понадобится операция на колене, мы будем следить за ним каждый день. Надеюсь, что он сможет вернуться после паузы на матчи сборных, как и все остальные травмированные», — приводит Football Italia слова Фонсеки.
В сезоне-2020/21 Смоллинг провел 17 матчей за «Рому», на его счету 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168050/smalling-fitness-concern-roma
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