Фонсека рассказал, чего «Роме» не хватило в матче с «Беневенто»
11:54
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал ничейный результат в матче 23-го тура серии А с «Беневенто» (0:0).
Отметим, на 57-й минуте игры защитника «Беневенто» Камиля Глика удалили с поля. Команда играла против римлян вдесятером.
«Это был сложный матч. Проблема была не в физическом смысле. Игрокам «Ромы» не хватило индивидуальной инициативы, но я знаю, они понимают, что им нужно быть точнее в своих атаках. «Беневенто» заслужил похвалу за хорошую защиту», — цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.
После 23 туров чемпионата Италии «Рома» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 44 балла.
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