Фонсека признал, что матч с «Удинезе» был сложным для «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека заявил, что его команде было непросто обыграть «Удинезе» в третьем туре серии А. Римляне победили 1:0

«Мы говорили, что это будет сложный матч, — цитирует специалиста Football Italia. — Так и получилось. В первом тайме мы постоянно играли на последней трети поля «Удинезе», но они были опасны на контратаках.

Мы не были достаточно агрессивны при потере мяча, но все равно создавали хорошие моменты. После перерыва мы смогли забить. Команда оставалась единой, чтобы сберечь этот результат, что было самым важным.

«Рома» — очень атакующая команда, но стиль игры «Удинезе» в концовке матча заставил нас сесть глубже. Наша команда хорошо играет с Лоренцо Пеллегрини на его текущей позиции в полузащите. Посмотрим, останется ли он здесь».

Единственный мяч в этой игре забил Педро.